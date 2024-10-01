Возобновлено строительство лыжного трамплина на Воробьевых горах в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве возобновлены работы по строительству лыжного трамплина, входящего в спорткомплекс "Воробьевы горы". Об этом сообщила пресс-служба градостроительного комплекса столицы со ссылкой на заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Вице-мэр напомнил, что существовавший с 1953 года трамплин демонтировал инвестор для строительства 75-метрового сооружения, соответствующего новым требованиям Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Инвесторы, с его слов, полностью не реализовали проект, поэтому город предусмотрел выделение средств на завершение строительства в рамках программы "Спорт Москвы".

Трамплин находится по адресу улица Косыгина, владение 28, строение 39. В будущем там будут проходить соревнования по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью, а также тренировки по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду.

Руководитель столичного департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов отметил, что на площадке уже готовы строительный городок и подъездная дорога. Продолжаются работы по восстановлению болтовых соединений и лакокрасочного покрытия металлоконструкций трамплина, устраивается опалубка под железобетонное покрытие горы приземления. В ближайшее время начнутся монолитные работы, уточнил он.

Более того, департамент природопользования и охраны окружающей Москвы с 2021 года проводит непрерывный мониторинг геологических процессов на склоне Воробьевых гор. Как рассказала руководитель ведомства Юлия Урожаева, данные наблюдений, а также результаты геотехнического моделирования с учетом строительства нового спортобъекта свидетельствуют об отсутствии активизации глубокого оползня и сохранении устойчивости склона.

В состав объекта войдут функциональные зоны: трамплин для прыжков на лыжах и лыжного двоеборья со стартовой башней, административно-бытовой корпус с раздевалками, судейская вышка и склад. В режиме тренировочного процесса единовременная пропускная способность комплекса с учетом административно-бытового корпуса будет 130 человек в смену, в том числе трамплин – 20 человек в смену.

Ранее в районе Ново-Переделкино оборудовали спортивный кластер. На месте пустыря появился скейтпарк с трамплинами и памп-трек, а также площадка с бетонным боулом для катания и выполнения трюков на скейтборде, роликах, самокатах и велосипедах ВМХ. Кроме того, в кластере сделаны зона воркаута и поле для мини-футбола, установлен спортивный комплекс в стиле "Русский ниндзя", помогающий развивать координацию, ловкость, силу рук и плечевой пояс.