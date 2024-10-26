26 октября, 15:03Мэр Москвы
Собянин рассказал, что в Мневниковской пойме появится новый пешеходный мост
Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"
В Мневниковской пойме появится новый пешеходный мост, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
По словам мэра, мост свяжет районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, что даст жителям возможность передвигаться по дополнительному маршруту.
При этом постройка будет вписана в существующую и учтена будущей улично-дорожной сети поймы. Предполагается, что с обеих сторон моста будут установлены пандусные сходы, а с южного берега возведут лестницу.
Длина строения, которое оснастят округлыми арками, составит около 400 метров. Кроме того, специалисты предусмотрели архитектурную подсветку, которая поможет подчеркнуть красоту моста в ночные часы.
Вместе с тем в 2026 году в рамках реализации проекта развития улично-дорожной сети на северо-востоке Москвы построят путепровод и подземный пешеходный переход. Специалисты уже приступили к возведению подпорных стен путепровода, переустройству инженерных коммуникаций и строительству подземного перехода.
На три четверти выполнена надвижка на мосту в створе Берегового проезда