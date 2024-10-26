Собянин рассказал, что в Мневниковской пойме появится новый пешеходный мост

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Мневниковской пойме появится новый пешеходный мост, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, мост свяжет районы Хорошёво-Мнёвники и Крылатское, что даст жителям возможность передвигаться по дополнительному маршруту.

При этом постройка будет вписана в существующую и учтена будущей улично-дорожной сети поймы. Предполагается, что с обеих сторон моста будут установлены пандусные сходы, а с южного берега возведут лестницу.

Длина строения, которое оснастят округлыми арками, составит около 400 метров. Кроме того, специалисты предусмотрели архитектурную подсветку, которая поможет подчеркнуть красоту моста в ночные часы.

Вместе с тем в 2026 году в рамках реализации проекта развития улично-дорожной сети на северо-востоке Москвы построят путепровод и подземный пешеходный переход. Специалисты уже приступили к возведению подпорных стен путепровода, переустройству инженерных коммуникаций и строительству подземного перехода.