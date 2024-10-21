Путепровод и подземный пешеходный переход построят на северо-востоке Москвы в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Путепровод и подземный пешеходный переход простроят на северо-востоке Москвы в 2026 году в рамках реализации проекта развития улично-дорожной сети. Об этом рассказал глава столичного департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Василий Десятков.

Глава ведомства уточнил, что на данный момент специалисты приступили к возведению подпорных стен путепровода, переустройству инженерных коммуникаций и строительству подземного перехода. Готовность работ пока составляет 8%.

В рамках первого этапа строители планируют завершить возведение и реконструкцию улично-дорожной сети общей протяженностью 3,4 километра, в том числе путепровод длиной 135 метров, отметил Десятков. На втором же – подземный пешеходный переход в створе дома 15Б по улице Римского-Корсакова.

Также при реализации данного проекта специалисты реконструируют Казеевский переулок, улицы Костромскую и Римского-Корсакова, а также Юрловский проезд. Еще в планах построение проезда № 5003 с двумя полосами в каждом направлении протяженностью 735 метров с учетом вышеуказанного путепровода через промышленную железнодорожную ветвь.

В результате проект улучшит транспортную доступность районов Отрадное, Алтуфьевского, Бибирево, а также разгрузит прилегающую местную улично-дорожную сеть, используемую в качестве альтернативного маршрута для объезда.

Тем временем аналогичные работы продолжаются и под МЦД-4. В настоящее время готовность объекта превысила 90%. Путепровод соединит улицы Складочную и Двинцев.

Центральный участок путепровода возвели за три месяца с полной разборкой железнодорожного полотна в момент остановки движения поездов при подготовке к запуску МЦД-4. В настоящее время на объекте завершают работы по реализации архитектурных проектных решений. При этом каждый этап работ контролируют инспекторы Мосгосстройнадзора.