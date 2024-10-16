Собянин: в 2025–2027 годах в Москве планируется ввести еще 259 км дорог

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В рамках утвержденной Адресной инвестиционной программы Москвы в ближайшие три года запланировано ввести 259 километров дорог и 45 искусственных сооружений. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

В планах завершить соединение южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) и дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе.

Среди ключевых объектов:

мосты через Москву-реку в створе Берегового проезда с реконструкцией прилегающей улично-дорожной сети от улицы Новозаводской до 3-й Магистральной и в створе улицы Мясищева;



Симоновская набережная;



набережная Москвы-реки от Филевского парка до территории театра "Мастерская П. Н. Фоменко";



искусственное сооружение в русле Москвы-реки с реконструкцией Крутицкой набережной;



Карамышевская набережная.

Адресная инвестпрограмма Москвы содержит список объектов, запланированных к строительству и реконструкции. Работы будут финансироваться из столичного бюджета, уточнил Собянин.

Ранее сообщалось, что готовность эстакады – съезда с МКАД в сторону области на 10-м участке южного направления МСД оценивается в 80%. Там уже завершено бетонирование парапетного ограждения. Строители начали устройство гидроизоляции и укладку асфальта, после чего на дорожное нанесут разметку.