Мэр Москвы принял решение о реорганизации трех участков по программе КРТ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территории (КРТ) в северо-восточном, юго-западном и северо-западном округах Москвы, передает портал мэра и правительства столицы.

Три участка общей площадью больше 15 гектаров находятся в районах Бутырском, Академическом и Хорошёво-Мнёвники.

Первый участок является частью промзоны Огородный проезд. Почти на 14 гектарах рядом со станцией метро "Бутырская" планируется построить современный жилой квартал со школой на 650 учеников и детсад для 300 воспитанников. Всего на этом месте возведут более 508 тысяч квадратных метров недвижимости, а также создадут свыше 1 600 рабочих мест.

Вторая территория площадью почти гектар находится на Новочеремушкинской улице у метро "Академическая". Здесь появится около 90 рабочих мест, свыше 6 тысяч "квадратов" недвижимости, а также современный ФОК с бассейном.

На третьем участке, расположенном на северо-западе столицы, сейчас находится недостроенный объект. На площади в 0,52 гектара планируется возвести 20 тысяч "квадратов" недвижимости. В итоге в 3-м Силикатном проезде, рядом с набережной Москвы-реки, появится современный технопарк и около 600 рабочих мест.

Ранее столичные власти одобрили еще несколько проектов КРТ. В Дорогомилове появится деловой комплекс со спортивными и деловыми центрами. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 миллиардов рублей, по итогу Москва получит 1 600 рабочих мест, а ежегодный бюджетный эффект составит почти 669 миллионов рублей.

