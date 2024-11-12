Деловой комплекс со спортивными центрами появится в Дорогомилове по программе КРТ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Деловой комплекс со спортивными и деловыми центрами появится в Дорогомилове по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"На западе столицы будет реорганизован участок площадью 1,21 гектара по адресу улица Неверовского, владение 8. Здесь построят общественно-деловые объекты. Объем вложений в проект оценивается примерно в 19 миллиардов рублей, а ежегодный бюджетный эффект – в 668,17 миллиона рублей", – указал он.

Вместо складов и других устаревших объектов после завершения строительства Москва получит 1 600 рабочих мест. Сама территория примыкает к проспекту Багратиона, а рядом находятся станция метро "Парк Победы" и остановка Поклонная МЦД-4.

"Здесь появится деловой комплекс, где разместят торговые павильоны, кафе, рестораны, отделения банков, а также офисы, спортивные и медицинские центры. Площадку благоустроят и проложат здесь новые дороги", – указал руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Ранее власти столицы анонсировали другой проект КРТ, по которому должен измениться участок в столичном районе Аэропорт. Там возведут новый жилой квартал и создадут около 70 рабочих мест. Вложения в проект оцениваются в 2,7 миллиарда рублей.

