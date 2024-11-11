Два участка в Левобережном и Ховрине реорганизуют по программе КРТ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Два неэффективно используемых участка в столичных районах Левобережном и Ховрино реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ), заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

"Два участка общей площадью 17,42 гектара входят в один проект КРТ. Их редевелопментом займется назначенный столицей оператор, который в течение семи лет возведет более 325 тысяч квадратных метров различной недвижимости", – объяснил Ефимов.

Общие инвестиции в проект составят почти 41 миллиард рублей, а ежегодный бюджетный эффект должен достигнуть 574 миллионов рублей. Благодаря этому Москва получит свыше 1,2 тысячи рабочих мест.

Речь идет о территориях на Фестивальной улице в районе перекрестка с улицей Лавочкина. Рядом находятся парк "Дружба" и станция метро "Речной вокзал".

"По проекту на участках возведут более 255 тысяч квадратных метров жилья и свыше 69 тысяч квадратных метров объектов общественно-делового и социального назначения", – отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Кроме того, по программе КРТ возведут комплекс из школы и детского сада на 525 мест, а также культурно-досуговый центр, медцентр, спортцентр, МФЦ и ТЦ. На одном из участков инвестор поместит многоуровневый на более чем 1 тысячу машино-мест.

Ранее Ефимов рассказывал, что в районах Соколиная Гора и Измайлово по программам КРТ реорганизуют еще 3 участка. Речь шла про территории на Сиреневом бульваре, Никитинской и Вольной улицах. Там запланировано построить жилье и необходимую инфраструктуру – всего 56,59 тысячи квадратных метров недвижимости.

