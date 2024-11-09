Научно-производственный кластер создадут в Зеленограде по программе КРТ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Неэффективно используемый участок в районе Крюково Зеленоградского административного округа реорганизуют по программе комплексного развития территорий (КРТ). Там появится научно-производственный кластер, рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По его словам, площадь участка составляет 27,58 гектара. Всего здесь построят 338 тысяч квадратных метров различной недвижимости.

"Инвестиции в комплексное развитие площадки оцениваются в 61,42 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект превысит 2,4 миллиарда рублей. По итогам реализации проекта в Зеленограде создадут более 4,8 тысячи рабочих мест", – уточнил заммэра.

Участок находится по адресу: 687-й проезд, Кутузовское шоссе. Как отметил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, на неэффективно используемом участке также планируется возвести 258 тысяч квадратных метров производственно-складских строений, 80 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости, включая гостиницу площадью 10 тысяч квадратных метров.

Между тем благоустроенный квартал появится в районе Аэропорт по программе КРТ. На неэффективно используемом участке площадью 0,6 гектара планируется построить современное жилье по программе реновации и других нужд города. Вложения в проект составят около 2,7 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект оценивается в 25,5 миллиона рублей. В результате там создадут около 70 рабочих мест.

