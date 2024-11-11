Собянин назвал предприятия, которые появятся в ТиНАО при поддержке города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

При поддержке столичных властей в ТиНАО появятся крупные центры деловой активности и отраслевые кластеры, заявил Сергей Собянин.

"С начала года инвесторы получили от города свыше 132 гектаров земли в ТиНАО – за рубль в год. Это больше половины площадей, выделенных по льготной ставке в разных округах столицы с января", – отметил мэр в своем телеграм-канале.

На 7 участках в Краснопахорском районе возведут предприятие по созданию тяговых аккумуляторных батарей для электротранспорта, кластер по производству стройматериалов, а также пищевой кластер. В это же время во Внукове планируется построить завод теплоизоляционных материалов, а производства плит из фиброцементна и газобетонных блоков – у станции Бекасово-Сортировочное.

Общий размер инвестиций, по словам градоначальника, оценивается в почти 90 миллиардов рублей, что позволит создать в ТиНАО свыше 9 тысяч новых рабочих мест.

С начала 2024 года городские власти передали инвесторам уже свыше 250 гектаров участков в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). В рамках проектов в столице построят спорткомплексы, МФЦ, школы, детсады, транспортные и другие объекты общей площадью почти 2,5 миллиона "квадратов". При этом 23 участка площадью 144 гектара нужны для постройки новых предприятий.

