Собянин принял решение о комплексном развитии 6 участков в разных районах Москвы

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Комфортные городские кварталы с парковками и спортивными площадками будут созданы благодаря комплексному развитию шести участков в столице. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Эти участки расположены в районах Нагатино-Садовники и Даниловский ЮАО, Ховрино и Левобережный САО, Филевский Парк ЗАО. По словам градоначальника, на обновленных территориях появится около 18 тысяч рабочих мест.

"Запланированы общественно-деловые и социальные объекты, образовательные и спортивные учреждения, медицинские организации, а также дома, в том числе для целей программы реновации и других городских нужд. Территории благоустроим и создадим развитую дорожно-транспортную сеть", – сообщил Собянин.

На сегодняшний день в стадии реализации находится 101 проект комплексного развития территорий общей площадью около 1,2 тысячи гектаров, заключил мэр Москвы.

Собянин также утвердил проекты постройки новой улицы в Западном Бирюлеве и застройки кварталов в Гольянове. В частности, продолжением Булатниковского проезда станет Проектируемый проезд № 4014, который пройдет вдоль путей Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

Кроме того, в столичных районах Соколиная Гора и Измайлово реорганизуют по программе комплексного развития территорий три неэффективно используемых участка общей площадью 5,05 гектара. Реализует проект назначенный городом оператор.