Инвестор благоустроит более 2 км набережной в бывшей промзоне Южный порт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Бывшая промзона Южный порт станет новым центром деловой и культурной активности Москвы. В рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) инвестор благоустроит здесь более 2 километров набережной, рассказал министр правительства Москвы, глава департамента городского имущества Максим Гаман.

По истечении 17 лет на части бывшей промзоны, площадь которой составляет 39,7 гектара, будет построен городской квартал, приводит его слова портал мэра и правительства столицы. В рамках этого проекта инвестор возведет около 1,5 миллиона квадратных метров недвижимости.

Вместе с тем благоустройство затронет набережную, ширина некоторых участков которой увеличится до 35 метров. Добиться этого удастся за счет системы понтонов, пояснил Гаман.

Кроме того, здесь будут созданы спортивные площадки, термальный комплекс, открытые бассейны и спа-зоны. Также планируется построить конгресс-холл и амфитеатр, отведя место для мероприятий. Вместе с тем инвестор реконструирует 49-метровый портовый кран, который станет арт-объектом и новым символом Москвы.

Основной особенностью проекта станет вертикальная многоуровневая структура набережной. На воде будут размещены объекты, установленные на понтонах. При этом на высоте 30 метров планируется установить прозрачный парящий ярус с зеленым променадом и панорамным остеклением.

Со стороны Кожуховского затона будет создана крупнейшая марина, где появится место для 200 лодок. Там будет представлен весь возможный сервис для маломерных судов. Близлежащий участок станет местом строительства пирса с площадками для занятий спортом.

На этой территории также будут созданы открытые бассейны на понтонах с чистой водой и плавучие термы. Непосредственно на воде планируется разместить большой амфитеатр и открытую площадку для праздников и мероприятий. В зимний период там можно будет открывать каток.

"Наш проект является одним из крупнейших в Москве, его реализация будет проходить поэтапно. Здесь мы создаем новое качество городской среды и новый образ жизни. При этом, формируя инфраструктуру будущего, стараемся сохранить память места и исторические артефакты", – отметил, в свою очередь, управляющий партнер компании-инвестора Дмитрий Старостин.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что до 2035 года на месте бывшей промзоны Силикатные улицы планируется возвести около 2 миллионов квадратных метров недвижимости, включая жилье, объекты социального и общественно-делового назначения. К настоящему моменту в эксплуатацию были введены жилой комплекс, школа на 500 мест и детский сад на 225 мест. Добираться до района стало удобнее благодаря новым станциям метро "Народное Ополчение" и МЦК Хорошёво.