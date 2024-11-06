Москва предоставила свыше 250 гектаров участков для реализации инвестиционных проектов

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные власти с начала 2024 года предоставили инвесторам свыше 250 гектаров участков в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП), заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"В столице возведут спорткомплексы, многофункциональные центры, школы, детские сады, транспортные и другие объекты общей площадью почти 2,5 миллиона квадратных метров", – подчеркнул он.

При этом 23 участка общей площадью 144 гектара, по словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, были предоставлены инвесторам для постройки новых предприятий.

Так, в текущем году в столице предоставили 3,6 гектара земли под строительство дворца спорта в Хорошёво-Мнёвниках. Там будут развивать хоккей, фигурное катание, гимнастику, единоборства, добавил руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"В Косино-Ухтомском на участке 4,4 гектара построят комплекс из двух дата-центров общей мощностью 100 мегаватт. Этот проект не только внесет весомый вклад в развитие инфраструктуры хранения и обработки данных, но и создаст более 350 рабочих мест", – добавил он.

Кроме того, общественно-деловой комплекс площадью в 70 тысяч "квадратов" появится у станции метро "Достоевская", а центр дополнительного образования возведут в Раменках на участке площадью 0,46 гектара.

Ранее стало известно, что всего в рамках МаИП в Хорошёво-Мнёвниках выделено 4,6 гектара земли. Здесь возведут сразу три общественно-деловых комплекса. В Мнёвниковской пойме создается современный городской район с хорошей транспортной доступностью, включающий жилые дома, соцобъекты, коммерческую недвижимость и спортивную инфраструктуру.

