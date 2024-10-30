Сергей Собянин утвердил проект строительства и реконструкции дорог в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Москве утвержден проект планировки улично-дорожной сети около станции метро "Саларьево" в Коммунарке. Об этом Сергей Собянин написал в телеграм-канале.

По словам мэра, запланированы реконструкция Красулинской улицы с возведением круговой развязки на пересечении с улицей Адмирала Корнилова, а также строительство Проектируемого проезда № 8400.

Для удобства и безопасности москвичей и гостей столицы специалисты сделают дополнительные регулируемые переходы и тротуары, в том числе вдоль съезда на Киевское шоссе. Кроме того, установят современные павильоны ожидания наземного транспорта, благоустроят прилегающую территорию.

Реализация проекта, уточнил Собянин, улучшит транспортную доступность строящегося ЖК "1-й Саларьевский" и в целом для района Коммунарка, в котором проживают более 165 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что город с января этого года предоставил четыре участка для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Коммунарке. Там появятся четыре общественно-деловых комплекса, в которых откроются офисы, отделения банков, кафе, рестораны и другие объекты. Согласно плану, комплексы построят в течение пяти лет.