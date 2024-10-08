Детско-взрослая поликлиника будет построена в районе Коммунарка

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Детско-взрослая поликлиника на 520 посещений в смену будет построена в районе Коммунарка. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского.

Сейчас специалисты ведут монолитные работы, прокладывают наружные инженерные сети теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Овчинский уточнил, что поликлиника будет переменной этажности, а ее общая площадь составит 7,5 тысячи квадратных метров.

"Девелопер возводит объект по договору участия, впоследствии его передадут в собственность города. Завершить строительство планируют в четвертом квартале 2026 года. Сейчас объект готов на 26%", – добавил он.

Новая поликлиника будет возведена по адресу квартал 15, земельный участок 1б. У нее будут отдельные входы и возможность перекрыть доступ к блокам внутри здания, что позволит разделить потоки здоровых и заболевших пациентов.

Внутри кабинеты обустроят в соответствии с профилем принимающих врачей. К примеру, здесь будут размещены терапевтическое и педиатрическое отделения, блоки физиотерапии, лучевой и функциональной диагностики, реабилитации, вакцинопрофилактики, стоматологии, а также будет консультировать психолог. Кроме того, заработают кабинеты дежурного врача и доврачебного приема.

Отмечается, что здание будет построено в виде треугольника с разными уровнями. Так, первый и второй этажи будет объединять атриум – вдоль одной из его сторон сделают струнный фонтан. На втором этаже обустроят мягкую зону для релаксации. В зоне педиатрии будут установлены маркерная стена и зона интерактивного пола.

В ближайшие несколько лет застройщики жилья возведут в районе Коммунарка три поликлиники, поделился глава департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин. При этом два здания уже находятся в стадии реализации.

"Благодаря строительству новых объектов здравоохранения в ТиНАО осуществлен переход на самые современные стандарты обслуживания населения. В результате качество оказания медицинской помощи достигло общего столичного уровня", – подчеркнул Жидкин.

В конце сентября в Москве после реконструкции открылось еще семь зданий городских поликлиник. Одну из них – ГП № 5 в Даевом переулке в Красносельском районе – не обновляли на протяжении 40 лет, то есть с того момента, как она была построена.

Новый этап модернизации также проведут в МКНЦ имени А.С. Логинова. Здесь планируют обновить внутренние коммуникации, системы противопожарной безопасности и вентиляции. Кроме того, в корпусах начнет работать дневной стационар, будут развернуты два операционных блока и профильные отделения.