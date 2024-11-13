Круглогодичный спортивный кластер появился на Нагорной улице в Москве

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

У жителей улиц Нагорной и Ремизова столичной Котловки появился круглогодичный спортивный кластер, передает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на столичный комплекс городского хозяйства.

Территория нового кластера оснащена футбольным полем, площадкой для стритбола и столами для настольного тенниса, а также уличными тренажерами и беговой дорожкой. Кроме того, в кластере разместили комплекс "Русский ниндзя" для тренировки силы, ловкости и выносливости.

Неподалеку от футбольного поля есть удобные лежаки, перголы с качелями и лавочки, также в кластере находится пункт проката инвентаря и обогреваемые раздевалки.

Для детей была размещена площадка с горкой, песочницей, качелями-балансирами и батутами. Для ребят постарше же создан тематический комплекс, с помощью которого дети смогут познакомиться с профессиями строителя и полицейского, посидеть за рулем пожарной машины и в кабине поезда.

Ранее стало известно, что в столичном районе Коньково завершилось благоустройство между улицами Профсоюзной, Генерала Антонова, Введенского и Миклухо-Маклая. Теперь у местных жителей есть удобный пешеходный маршрут от станции метро "Беляево" до Битцевского леса, а также зоны отдыха, спортивные и детские площадки.

