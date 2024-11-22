Собянин: строительство учебного корпуса в Преображенском закончат до 1 сентября

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин поручил завершить строительство учебного корпуса на 2-й Пугачевской улице в районе Преображенское к началу нового учебного года. Об этом он написал в телеграм-канале.

Мэр 22 ноября по поручению Владимира Путина провел личный прием граждан. К нему обратилась Ирина Деген с просьбой поскорее закончить строительные работы и ввести корпус в эксплуатацию. У женщины двое сыновей, младший – еще дошкольник.

В данный момент готовность корпуса на 400 мест составляет 77%. В здании, помимо учебных кабинетов, запланированы пространство для проведения мероприятий, спортивный блок со спортзалом, многофункциональный информационный библиотечный центр с зонами для занятий, класс робототехники, исследовательский комплекс и IT-полигон, рассказал Собянин.

Также к градоначальнику по видеосвязи обратилась Светлана Королева и попросила оказать содействие в завершении строительства поликлиники на проспекте Куприна в Коммунарке.

Мэр заверил, что закончить работы планируется в 2025 году. Кроме того, с его слов, в Коммунарке будет построена еще одна поликлиника.