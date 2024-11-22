Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению президента

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин провел личный прием граждан по поручению Владимира Путина. Так, по видеосвязи к мэру обратилась Светлана Королева с просьбой оказать содействие в завершении строительства поликлиники на проспекте Куприна в Коммунарке, где она проживает.

Градоначальник заверил ее, что возведение медцентра планируется на 2025 год. Более того, по его словам, в Коммунарке будет построена еще одна, а в целом в ТиНАО примерно пять поликлиник за 2025–2026 годы, которые будут обеспечены всем необходимым оборудованием и специалистами.

"Так что все будет нормально, Светлана. В следующем году закончим строительство, и, я думаю, до 1 сентября уже будут принимать посетителей", – сказал Собянин.

Еще мэр поговорил с жителем Ховрина Ильей Петуховым, который попросил отремонтировать конноспортивную базу ЦСКА, расположенную на улице Дыбенко, и провести благоустройство территории.

Однако Собянин отметил, что в данный момент провести работы не получится из-за того, что конникам необходимо переехать в другой комплекс, который также находится в строительстве. В нем работы завершатся только в следующем году.

"Параллельно мы начнем проектирование реконструкции, капитального ремонта. И я думаю, в 2026–2027 годах проведем такую комплексную реконструкцию. <…> Это сложные, дорогостоящие работы, но они того стоят", – подчеркнул мэр.

В свою очередь, жительница Бабушкинского района Елена Сорвачева обратилась с просьбой в решении вопроса освещения территории на Ленской улице, на что градоначальник уточнил, что соответствующие работы будут выполнены в следующем сезоне благоустройства.

Еще одна жительница Москвы Ольга Богачева попросила установить светофор на одном из входов в парк "Академический" из-за интенсивного автомобильного движения.

"Безопасность превыше всего, если там большой поток людей идет. Дам поручение", – заявил глава города.

Помимо просьб, Собянин также получил и предложение. Так, жительница района Филевский Парк Яна Журавлева выступила с идеей создать в столице лыжные трассы с искусственным оснежением.

Мэр подчеркнул, что в городе уже есть примерно 70 километров таких трасс, отметив, что их недостаточно из-за высокого спроса на данный вид спорта.

"Огромное количество людей в выходные, да и не только в выходные, по вечерам выходят на лыжню прокатиться. Очень здорово, полезно для здоровья", – сказал Собянин.

По его словам, власти уже приняли решение по развитию данного направления, за счет чего в ближайшие годы в столице будет создано еще несколько сотен километров лыжни с искусственным оснежением. Ожидается, что их равномерно распределят в разных округах для доступности всех жителей.

"Со следующего года активно начнем работать над этим, так, чтобы уже в следующий зимний сезон количество таких объектов прибавилось значительно в городе", – заключил мэр.

Ранее Собянин анонсировал строительство школы, детского сада и логистического комплекса в Молжаниновском районе столицы. Объекты возведут по программе стимулирования создания мест приложения труда.

Детсад с бассейном будет рассчитан на 275 детей, образовательная организация – на 1 050 детей. В общей сложности город получит порядка 450 новых рабочих мест и комфортные условия для обучения и физического развития детей, уточнил мэр.