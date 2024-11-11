Отделка фасадов началась в будущей школе в Свиблове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Строители начали наружные отделочные работы в здании будущей школы на 550 мест в столичном районе Свиблово, пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу департамента гражданского строительства Рафика Загрутдинова.

"Специалисты практически завершили устройство внутренних стен и перегородок, ограждающих конструкций и кровли", – уточнил он.

Общая площадь сооружения, расположенного в проезде Русанова в СВАО, составляет 11 тысяч квадратных метров. Здание переменной этажности позволит вместить в себя 14 кабинетов для 9-х классов и еще 8 – для учеников 10-х и 11-х классов. Здесь же запроектирован лифтовой подъемник для перевозки маломобильных граждан и экстренных случаев.

На первом этаже разместят главный вход, тамбуры, вестибюль с местом для ожидания, гардеробы и столовую, а также пространство для проведения мероприятий, медблок и кладовую. На втором этаже поместят раздевалки с санузлами и душевыми, спортзал. Верхние этажи предназначены для учебных кабинетов.

Завершить постройку планируется уже в 2025 году. Новый корпус войдет в состав образовательного комплекса "Школа "Свиблово", добавил председатель комитета госстройнадзора Москвы Антон Слободчиков.

Ранее Сергей Собянин осмотрел процесс реконструкции здания школы 1501 на Тихвинской улице. Здание отремонтируют и адаптируют под новый столичный стандарт. Мэр уточнял, что эта школа входит в топ-20 лучших в Москве. Однако некоторые здания учреждения требовали срочного ремонта из-за аварийного состояния перекрытий.

