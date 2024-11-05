Сергей Собянин рассказал о реализации программы реконструкции школ Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин осмотрел ход реконструкции здания школы № 1501 на улице Тихвинской по новому московскому стандарту.

"Мы активно развиваем программу реконструкции московских школ. Школа № 1501 – одна из самых лучших московских школ, входит в топ-20 ведущих школ Москвы. Спасибо коллективу", – сказал мэр Москвы.

Градоначальник подчеркнул, что не все здания находятся в хорошем состоянии. Например, школа на Тихвинской улице была в предаварийном состоянии. Мэр подчеркнул, что в здании многие перекрытия были деревянными и требовали замены.

"И в целом надо, конечно, реконструировать всю школу. Это давно уже назревший вопрос. Включили ее в программу", – отметил Собянин.

Мэр считает, что через год школа сможет принять учеников. По словам Собянина, здание будет соответствовать всем необходимым требованиям.

В свою очередь, директор школы Наталия Рахимова выразила благодарность мэру и заявила, что открытия школы после реконструкции ждут все учащиеся.

"Я знаю, как сейчас делают реновацию. Все красиво, удобно. Огромное спасибо Москве за это", – добавила она.

По данным пресс-службы мэра и правительства Москвы, работы в здании школы начались в августе этого года. В рамках проекта специалисты приведут в порядок фасад и кровлю, заменят инженерные коммуникации, дверные и оконные блоки, проведут работы по устройству внутренних перегородок.

В соответствии со стандартом "Московская школа" в здании сделают универсальные и специализированные учебные кабинеты с прозрачными дверями, благодаря чему появится дополнительное освещение. Также в школе планируется обустроить учебные помещения с раздвижными трансформируемыми перегородками, многофункциональное пространство для проведения мероприятий, спортивные залы и обеденный зал. На пришкольной территории сделают спортивное ядро и детские игровые площадки.

Проектная вместимость обновленной школы сохранится. Она рассчитана на 700 учеников. В новом здании разместятся 1–11-е классы.

В пилотный проект программы включили четыре здания школ. В ее продолжение в этом году начали обновлять 51 здание. В будущем работы планируется проводить в 100 школьных зданиях ежегодно.

Между тем в районе Внуково построили общеобразовательную школу на тысячу мест. Проект был реализован инвестором в составе жилого комплекса. В трехэтажном здании располагаются блоки начальной и средней школы, а также спортивный блок. Имеются лабораторно-исследовательские комплексы, помещения для музыкального и художественного творчества.

