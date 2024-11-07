Инвестор построит детский сад и школу в Коммунарке

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Инвестор построит и передаст городу детский сад и школу в Коммунарке по договору участия в развитии социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры застраиваемой территории Москвы. Об этом рассказал заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

По словам вице-мэра, с 2021 года инвесторы возвели по договорам участия 35 образовательных объектов. В их числе – 22 детсада, девять школ и четыре образовательных комплекса. В сентябре этого года город заключил с инвестором еще один договор участия, по условиям которого в Дудкине района Коммунарка будет новый образовательный комплекс, в состав которого войдет детсад на 175 мест и школа на 375 учащихся, отметил Ефимов.

Глава столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский указал, что возведение объектов образования в Коммунарке нужно для обеспечения жителей социнфраструктурой. Закончить строительство образовательного комплекса планируется до конца второго квартала 2027 года, после чего детсад и школу передадут в городскую систему образования.

Соцобъект войдет в состав ЖК, где сейчас строятся два жилых корпуса общей площадью почти 49,5 тысячи квадратных метров. Они рассчитаны в общей сложности на 978 квартир, добавил председатель Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков. После оформления соответствующих документов строительство образовательного объекта будет проходить под контролем комитета.

Район Коммунарка является одним из самых ярких примеров реализации принципа сбалансированной застройки, подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин. С его слов, здесь построили и продолжают строить многоэтажные ЖК, новые поликлиники, школы и детские сады. Также в районе функционирует крупный клинический комплекс, активно развиваются транспортная и инженерная инфраструктура.

Ранее сообщалось, что детский сад в столичном районе Внуково готов на 35%. Ввести дошкольное учреждение в эксплуатацию планируется в 2026 году.

Строители уже завершили устройство монолитного каркаса здания и выполнили монтажные работы надземной части. В скором времени они начнут подключать детсад к внешним инженерным сетям и монтировать внутренние инженерные системы.