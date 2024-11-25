Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Молодой человек разбил створку турникета на станции метро "Отрадное" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, передает столичная прокуратура.

Предварительно установлено, злоумышленник решил пройти в метрополитен без оплаты проезда. Теперь мужчине грозит уголовная ответственность, в соответствии со статье 214 УК РФ ("Вандализм").

При этом возмещение причиненного ущерба находится на контроле в прокуратуре.

Ранее другой молодой человек локтем разбил турникет на входе на станцию "Новаторская" Большой кольцевой линии. Тогда правоохранители взяли на контроль установление обстоятельств происшествия и по статье за вандализм был привлечен 33-летний фигурант.

