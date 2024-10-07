Мужчина разбил створку турникета на станции метро "Новаторская"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина локтем разбил створку турникета на входе станции Большой кольцевой линии (БКЛ) метро "Новаторская", сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Правоохранители взяли на контроль установление обстоятельств происшествия. 33-летний фигурант будет привлечен к ответственности за вандализм по статье 214 УК РФ.

Ранее жителя Астрахани задержали в метро Москвы за повреждение плафона на эскалаторе одной из станций. В отношении 38-летнего мужчины завели уголовное дело о вандализме. Оказалось, что он был в нетрезвом состоянии. Это стало поводом к составлению протокола о появлении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.