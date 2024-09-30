Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

30 сентября, 13:20

Происшествия

Мужчина ударил ногой в спину пассажира в вестибюле станции метро "Планерная"

Видео: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Мужчина нанес сильный удар ногой в спину другого пассажира в вестибюле станции метро "Планерная", передает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Отмечается, что 30-летний злоумышленник в вестибюле станции, "действуя из хулиганских побуждений", ударил 43-летнего пассажира ногой в спину, от чего тот упал. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.

Личность напавшего уставлена, его привлечение к уголовной ответственности по статье 116 УК РФ ("Побои") на контроле в прокуратуре Московского метрополитена.

Ранее москвич избил пассажира метро на станции "Севастопольская". Между двумя пассажирами произошел конфликт из-за того, что мужчина задел другого при проходе на платформу. В ответ на это злоумышленник ударил пять раз своего оппонента в область лица, после чего тот упал.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью").

Читайте также


происшествияметро
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика