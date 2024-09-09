Москвич избил пассажира метро на станции "Севастопольская"

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Сотрудники полиции задержали в метро мужчину, которого подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью 47-летнему жителю столицы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В ведомстве рассказали, что на платформе станции метро "Севастопольская" между двумя пассажирами произошел конфликт из-за того, что мужчина задел другого при проходе на платформу. В ответ на это злоумышленник ударил пять раз своего оппонента в область лица, после чего тот упал.

Сотрудники патрульно-постовой службы оказали пострадавшему необходимую доврачебную помощь и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии, согласно медицинскому заключению ему причинен тяжкий вред здоровью.

Нападавший был задержан сотрудниками полиции на месте. Им оказался 39-летней москвич. Его доставили в отдел полиции для разбирательства.

"Следствием УВД на ММ ГУ МВД России по Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). Фигуранту избрана мера пресечения в виде домашнего ареста", – отметили в пресс-службе.

Ранее мужчина с сыном устроили драку с пассажиром метро на станции "Рязанский проспект". Во время драки их оппонент уронил сумку, которую забрал один из участников конфликта. После мужчина и его сын сели в прибывший на станцию поезд и уехали.