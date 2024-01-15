Суд арестовал двух пранкеров, которые бегали по крыше поезда столичного метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Суд в Москве арестовал двух пранкеров, которые инсценировали драку и бегали по крыше поезда в Московском метрополитене. Об этом сообщается в телеграм-канале московских судов общей юрисдикции.

Уточняется, что инцидент с поездом произошел на станции "Краснопресненская" Кольцевой линии метро. Кроме того, Белокопытов выкрутил две лампочки одной из люстр освещения. По данным прокуратуры, один из фигурантов еще и бил проходящий мимо поезд ногой.

Свои действия 20-летний уроженец Ростовской области Владислав Белокопытов и 18-летний житель столицы Максим Гришин снимали на видео, которое затем опубликовали в Сети. За нарушение требований транспортной безопасности суд назначил Белокопытову арест на 10 суток и 7 суток по другому эпизоду, а Гришину – на 7 суток.

Ранее полиция задержала всех троих участников видеороликов, которые нарушили общественный порядок в метро. В свою очередь, в прокуратуре заявили, что нарушителям грозит штраф в размере от 20–30 тысяч рублей или арест до 10 суток.

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