Минцифры РФ разработало пакет новых мер против телефонного мошенничества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Минцифры России направило другим ведомствам на согласование пакет из 30 новых мер против телефонного мошенничества. Об этом заявил ТАСС министр цифрового развития Максут Шадаев.

По словам главы ведомства, предложенные меры являются "большим, комплексным законопроектом", в котором много "фундаментальных изменений". Также он уточнил, что пакет согласовывается с правоохранительными органами и Центробанком, и этот процесс скорее всего продлится до конца года.

Отмечается, что некоторые из предложенных ведомством мер уже известны. Среди них – формирование базы голосов телефонных мошенников, запрет массовых спам-звонков, обзвонов и СМС-рассылок, а также маркировка звонков от юрлиц.

Планируется и ряд других мер против мошенников, в их числе – законодательное уточнение о внедрении ИИ для борьбы с аферистами. Это позволит операторам связи использовать искусственный интеллект для выявления воздействия на абонентов.

Меры предлагается включить в новый большой закон, посвященный кибербезопасности. При этом министр цифрового развития напомнил, что некоторые операторы уже пробуют внедрять ИИ для защиты своих клиентов. Однако, по словам Шадаева, это нужно сделать обязательным для всех. В таких случаях соединение с мошенником будет прерываться автоматически, если его голос внесен в базу данных аферистов.

