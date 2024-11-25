Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 ноября, 16:30

Происшествия

Новости регионов: пять пешеходов пострадали в аварии в Челябинске

Новости регионов: пять пешеходов пострадали в аварии в Челябинске

Женщина попыталась оставить послание мужу на крыше чужой машины в ТиНАО

Пожар произошел в новостройке на улице Архитектора Щусева в Москве

Авиакомпания выплатит по 100 тыс рублей пассажирам загоревшегося в Анталье самолета

Пожар произошел в ЖК "Зиларт" на улице Архитектора Щусева

Новости мира: самолет упал на жилой дом под Вильнюсом

Авиаэксперт назвал возможные причины возгорания самолета Superjet в Анталье

Три автомобиля столкнулись на Ленинградском шоссе в Москве

Новости регионов: в Сочи произошла авария с участием нескольких автомобилей

СК возбудил уголовное дело по факту ЧП с российским самолетом в Анталье

В Челябинске произошло ДТП, в результате которого пострадали пять пешеходов, включая 11-месячного ребенка, сообщили в областном Минздраве. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По камерам видеонаблюдения видно, что легковой автомобиль сбил людей на перекрестке, не затормозив, а потом скрылся с места происшествия. Водителя задержали, по предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения. 

Жильцов дома в Жуковском временно разместили в соседней школе после сильного пожара. Им обеспечат горячее питание и окажут необходимую помощь. По предварительным данным, пожар начался в квартире на 12-м этаже, но затем перекинулся на соседние квартиры на 13-м и 14-м этажах. Пожарные спасли троих человек, еще 33, включая четверых детей, выбрались самостоятельно. На данный момент огонь локализован, открытое горение ликвидировано. По предварительной версии, причиной пожара стала халатность одного из жителей. 

В комитете по здравоохранению Ленинградской области сообщили, что число пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком увеличилось до 15 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Причины аварии устанавливаются, возбуждено уголовное дело. 

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияДТПпожаррегионывидеоРоман КарловАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика