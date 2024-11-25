Новости регионов: пять пешеходов пострадали в аварии в Челябинске

В Челябинске произошло ДТП, в результате которого пострадали пять пешеходов, включая 11-месячного ребенка, сообщили в областном Минздраве. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. По камерам видеонаблюдения видно, что легковой автомобиль сбил людей на перекрестке, не затормозив, а потом скрылся с места происшествия. Водителя задержали, по предварительным данным, он был в состоянии алкогольного опьянения.

Жильцов дома в Жуковском временно разместили в соседней школе после сильного пожара. Им обеспечат горячее питание и окажут необходимую помощь. По предварительным данным, пожар начался в квартире на 12-м этаже, но затем перекинулся на соседние квартиры на 13-м и 14-м этажах. Пожарные спасли троих человек, еще 33, включая четверых детей, выбрались самостоятельно. На данный момент огонь локализован, открытое горение ликвидировано. По предварительной версии, причиной пожара стала халатность одного из жителей.

В комитете по здравоохранению Ленинградской области сообщили, что число пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком увеличилось до 15 человек. Один из них находится в тяжелом состоянии. Причины аварии устанавливаются, возбуждено уголовное дело.

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