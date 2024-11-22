Новости мира: мощный шторм оставил без света жителей Калифорнии

Мощный шторм оставил без света жителей Калифорнии. Шторм продолжает набирать силу. За сутки в регионе выпало свыше 13 миллиметров осадков. Непогода вызвала перебои с электричеством. Международный аэропорт Сан-Франциско объявил об отмене и задержке ряда рейсов.

Во Франции Собор Парижской Богоматери окончательно отреставрирован после пожара 2019 года. Появились кадры изнутри собора. На них видно, что он принял свой привычный вид и готов к работе. Сейчас в Париже проходит финальная подготовка к открытию, которое запланировано на 7 декабря.

Животные, которых привезли из России в Корею, обживаются на новом месте. Делегация из московского зоопарка передала Пхеньяну подарок от Владимира Путина. Более 70 животных, начиная от африканского льва, двух бурых медведей и заканчивая различными видами птиц прошли акклиматизацию и заселились в свои вольеры.

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