Фото: телеграм-канал Агентство "Москва"

Женщина за рулем Mercedes разнесла площадь Туве Янссон в ТиНАО. Кадры с места аварии появились в социальных сетях.

Автомобиль нарезал круги по площади, пока не врезалась в столб. Очевидцы рассказали, что сперва машина снесла столб у пешеходного перехода, затем резко взяла вбок, переехала площадь и врезалась в другой столб.

В машине находилась девушка с маленьким ребенком. По ее словам, в ее Mercedes заблокировались руль и педаль газа.

Ранее три человека пострадали в ДТП, которое произошло на Алтуфьевском шоссе около дома 50. Автобус совершил наезд на мачту городского освещения. Пострадали водитель автобуса и два пассажира. Предварительно, водителю стало плохо за рулем, в результате чего и произошла авария.

До этого ДТП с участием подростка произошло на дублере Ленинградского проспекта, в районе дома 15. По предварительной информации, водитель такси наехал на 15-летнего мальчика, который двигался по проезжей части на прокатном электросамокате. В результате подростка с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.