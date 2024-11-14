Три человека пострадали в ДТП на северо-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Три человека пострадали в ДТП на Алтуфьевском шоссе в районе дома 50, сообщает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

По данным ГАИ, автобус наехал на мачту городского освещения. В инспекции подчеркнули, что пострадали водитель автобуса и два пассажира. Предварительно, водителю стало плохо за рулем, в результате чего и произошла авария.

В настоящее время сотрудники ведомства продолжают устанавливать обстоятельства инцидента.

Ранее ДТП с участием подростка произошло на дублере Ленинградского проспекта, в районе дома 15.

По предварительной информации, водитель такси наехал на 15-летнего мальчика, который двигался по проезжей части на прокатном электросамокате. В результате подростка с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.