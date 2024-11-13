13 ноября, 20:43Происшествия
Два медика пострадали в ДТП с участием скорой в Подмосковье
Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"
Два медицинских работника пострадали в результате аварии, которая произошла в подмосковном Орехово-Зуеве. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
ДТП произошло 13 ноября примерно в 16:30 на Северной улице. По данным ведомства, водитель 1991 года рождения, который находился за рулем автомобиля, выехал на встречную полосу и столкнулся с машиной скорой помощи, двигавшейся без пациентов.
В результате двое медиков пострадали. Их доставили в больницу с телесными повреждениями. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства аварии.
Ранее на внутренней стороне 24-го километра МКАД, в районе съезда № 25, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии некоторые машины опрокинулись. Из-за этого движение осуществлялось по одной полосе из пяти. Позже оно было восстановлено.
ДТП произошло в Новомосковском округе