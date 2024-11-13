13 ноября, 18:01Происшествия
Движение в сторону МКАД затруднено на Варшавском шоссе в Нагорном районе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
На Варшавском шоссе в столице в направлении МКАД затруднено движение из-за аварии с участием двух автомобилей, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.
Инцидент произошел возле дома 106. В результате перекрыты две полосы дорожного движения из трех.
Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.
Ранее ДТП с участием подростка произошло на дублере Ленинградского проспекта, в районе дома 15.
По предварительной информации, водитель такси наехал на 15-летнего мальчика, который двигался по проезжей части на прокатном электросамокате. В результате подростка с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.
ДТП произошло в Новомосковском округе