Движение в сторону МКАД затруднено на Варшавском шоссе в Нагорном районе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На Варшавском шоссе в столице в направлении МКАД затруднено движение из-за аварии с участием двух автомобилей, сообщает Дептранс в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел возле дома 106. В результате перекрыты две полосы дорожного движения из трех.

Сотрудники оперативных служб работают на месте происшествия. Обстоятельства ДТП и информация о пострадавших уточняется.

Ранее ДТП с участием подростка произошло на дублере Ленинградского проспекта, в районе дома 15.

По предварительной информации, водитель такси наехал на 15-летнего мальчика, который двигался по проезжей части на прокатном электросамокате. В результате подростка с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.