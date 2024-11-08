Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне 24-го километра МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием нескольких автомобилей произошло на внутренней стороне 24-го километра МКАД, в районе съезда № 25. Некоторые машины в результате аварии опрокинулись, сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

На месте уже работают оперативные службы столицы, уточняющие обстоятельства ДТП и информация о возможных пострадавших.

Из-за аварии движение на этом участке затруднено на 0,3 километра и осуществляется по одной полосе из пяти. Автомобилистов призвали выбирать пути объезда.

По данным Дептранса на 05:17, движение на этом участке уже восстановлено.

Ночью 8 ноября движение также было затруднено на внешней стороне 33-го километра МКАД из-за повреждения электрического кабеля. Однако на данный момент движение полностью восстановили.

Ранее водитель автомобиля Lexus сбил женщину-пешехода, которая следовала по тротуару на Ходынской улице. ДТП произошло во дворе дома 2. Женщина от полученных травм скончалась на месте.