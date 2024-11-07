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07 ноября, 19:45

Происшествия

Пешеход погиб в ДТП в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Арина Куташева

Водитель автомобиля Lexus сбил женщину-пешехода, которая следовала по тротуару на Ходынской улице, сообщает Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

ДТП произошло во дворе дома 2. Женщина от полученных травм скончалась на месте. В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы.

Накануне три автомобиля столкнулись на внутренней стороне 65-го километра МКАД. Из-за этого отмечались затруднения движения.

В тот же день, 6 ноября, произошла авария с электробусом и автомобилем в столичном районе Отрадное. Тогда пострадали два человека, им оказали медицинскую помощь.

Количество ДТП выросло в Москве

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