13 ноября, 17:04Происшествия
ДТП с участием такси и подростка на электросамокате произошло на Ленинградском проспекте
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
ДТП с участием подростка произошло на дублере Ленинградского проспекта, в районе дома 15. Об этом сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, водитель такси наехал на 15-летнего мальчика, который двигался по проезжей части на прокатном электросамокате. В результате подростка с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.
Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.
Ранее один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в ТиНАО. По предварительным данным, водитель Volkswagen проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком "МАЗ". В результате второй столкнулся с автомобилем Haval, который наехал на столб городского освещения.
До этого на внутренней стороне 24-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии некоторые машины опрокинулись. Из-за этого движение осуществлялось по одной полосе из пяти. Позже оно было восстановлено.
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