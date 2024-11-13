ДТП с участием такси и подростка на электросамокате произошло на Ленинградском проспекте

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

ДТП с участием подростка произошло на дублере Ленинградского проспекта, в районе дома 15. Об этом сообщает телеграм-канал столичной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, водитель такси наехал на 15-летнего мальчика, который двигался по проезжей части на прокатном электросамокате. В результате подростка с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждение.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства аварии.

Ранее один человек погиб и трое пострадали в результате ДТП в ТиНАО. По предварительным данным, водитель Volkswagen проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком "МАЗ". В результате второй столкнулся с автомобилем Haval, который наехал на столб городского освещения.

До этого на внутренней стороне 24-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии некоторые машины опрокинулись. Из-за этого движение осуществлялось по одной полосе из пяти. Позже оно было восстановлено.