В Костроме водитель автобуса зажал голову ребенка дверью и продолжил путь

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Водитель автобуса в Костроме зажал дверью голову 11-летней девочке и продолжил свой маршрут вместе с ребенком. Об этом рассказала мать пострадавшей телеканалу "360".

"Был поток народа, который выходил, она выходила следом и взяли двери и закрылись, да еще и поехал (автобус. – Прим. ред.)", – рассказала она, добавив, что пассажиры кричали водителю, чтобы он открыл дверь, однако тот, вероятно, не услышал.

После происшествия с матерью девочки не связывались ни водитель, ни его руководство. Сейчас ребенок находится на амбулаторном лечении. При этом самочувствие девочки не очень хорошее, так как ей защемило плечевой отдел.

Разобраться в этой ситуации и возбудить уголовное дело по факту случившегося поручил глава СК РФ Александр Бастрыкин, рассказали в пресс-службе информационного центра комитета. В свою очередь, центральный аппарат ведомства поставил на контроль выполнение указания.

Между тем в Санкт-Петербурге столкнулись два автобуса и два автомобиля. В результате пострадали около 25 человек, среди которых водитель автобуса "МАЗ" и еще девять человек, включая 12-летнего ребенка.

Известно, что "МАЗ" ехал по Невскому проспекту и во время поворота на Лиговский проспект проехал на красный свет. В результате автобус врезался в другой автобус Volgabus, а также в машины Mercedes и Citroen. По предварительной информации, перед ДТП у водителя автобуса произошло резкое ухудшение самочувствия.