Водитель упавшего в Мойку автобуса приговорен в Петербурге к 6 годам колонии

Фото: телеграм-канал "Прокуратура г. Санкт-Петербурга"

В Петербурге суд приговорил к 6 годам колонии водителя упавшего в реку Мойку автобуса. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Мужчину также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года и 6 месяцев.

Прокурор при этом требовал назначить водителю автобуса 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима. Адвокаты, в свою очередь, указывали, что при назначении наказания суду необходимо учесть все смягчающие обстоятельства и избрать меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы.

Инцидент с падением автобуса в реку после аварии в районе Поцелуева моста произошел 10 мая в Санкт-Петербурге. В момент происшествия внутри транспорта находились 9 человек, в результате 7 человек погибли, а выжили лишь пассажир и водитель.

Обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также попросил прощения у родственников погибших пассажиров. При этом мужчина объяснил, что инцидент произошел из-за того, что он фактически не отдыхал между рабочими сменами.