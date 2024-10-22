Прокурор запросил почти 7 лет колонии водителю автобуса, упавшего с моста в Петербурге

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прокурор потребовал назначить 6 лет и 10 месяцев колонии общего режима водителю автобуса, который допустил падение с Поцелуева моста в реку Мойку. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Также гособвинение во время заседания в Октябрьском суде города настаивало на ограничении права управления транспортным средством сроком на 2 года 11 месяцев. Кроме того, прокурор просил удовлетворить иски потерпевших.

Однако адвокаты водителя автобуса указывали, что при назначении наказания суду необходимо учесть все смягчающие обстоятельства и избрать меру пресечения, не связанную с реальным лишением свободы. Сам обвиняемый признал свою вину и раскаялся в содеянном, а также попросил прощения у родственников погибших пассажиров.

При этом мужчина объяснил, что инцидент произошел из-за того, что он фактически не отдыхал между рабочими сменами.

Автобус упал в реку после аварии в районе Поцелуева моста, произошедшей 10 мая в Санкт-Петербурге. В момент происшествия внутри транспорта находились 9 человек. В результате 7 человек погибли, а выжили лишь пассажир и водитель.

По факту происшествия следователи возбудили уголовные дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" УК РФ.

Водитель был задержан и позже арестован. Спустя время против мужчины открыли еще одно производство из-за фиктивной регистрации иностранцев.

Также СК возбудил дело против гендиректора компании-перевозчика из-за фальсификации единого государственного реестра юридических лиц, в связи с чем мужчина был арестован.

