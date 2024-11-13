Один человек погиб и трое пострадали в аварии в ТиНАО

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

В ТиНАО в результате аварии один человек погиб и трое пострадали, передает столичная Госавтоинспекция в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, в Марьине, на пересечении шоссе Ракитки и улицы Харлампиева, водитель Volkswagen проигнорировал запрещающий сигнал светофора и столкнулся с грузовиком "МАЗ". В результате грузовик столкнулся с автомобилем Haval, который наехал на столб городского освещения.

Водитель Volkswagen получил травмы, несовместимые с жизнью. Он скончался на месте ДТП. Водители и пассажиры грузового автомобиля и автомобиля Haval также пострадали, но их травмы оказались менее серьезными.

Госавтоинспекция и следственно-оперативная группа ведут работу на месте аварии. Проводится сбор информации для выяснения всех деталей произошедшего.

Ранее на внутренней стороне 24-го километра МКАД, в районе съезда № 25, произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. В результате аварии некоторые машины опрокинулись. Из-за этого движение осуществлялось по одной полосе из пяти. Позже оно было восстановлено.