Ребенок пострадал в аварии с участием четырех автомобилей на Варшавском шоссе

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Четыре автомобиля столкнулись на Варшавском шоссе, пострадал ребенок, находившийся в одной из машин. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

"По предварительным данным на Варшавском шоссе в районе дома 32 произошло столкновение 4 транспортных средств. В результате дорожной аварии мальчик 2017 года рождения, находящийся в одном из автомобилей, получил ранения различной степени тяжести", – указано в сообщении.

Сотрудники ГАИ в настоящий момент устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне МКАД в районе съезда № 61 было затруднено из-за ДТП. Движение осуществлялось по одной полосе из пяти.

До этого на 19-м километре внутренней стороны МКАД водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.