Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Грузовик опрокинулся на проезжую часть на МСД в районе Кантемировской улицы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На МСД (ЮВХ, Кантемировская улица, 53А) грузовик не справился с управлением и опрокинулся на проезжую часть. На месте работают оперативные службы города", – отметили в ведомстве.

По данным департамента, движение в направлении Каширского шоссе перекрыто. Водителей призвали выбирать пути объезда. В настоящее время обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне МКАД в районе съезда № 61 было затруднено из-за ДТП. Движение осуществлялось по одной полосе из пяти.

До этого на 19-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП. Водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.