Движение затруднено на внешней стороне МКАД в районе съезда № 61 из-за ДТП с тремя авто

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Движение на внешней стороне 62-го километра МКАД в районе съезда № 61 затруднено из-за ДТП с участием трех автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

"На месте работают оперативные службы города", – указано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что движение осуществляется по первой полосе из пяти и затруднено на два километра. Водителей призвали выбирать пути объезда. Информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на юге Москвы 30 сентября произошло ДТП. На 19-м километре внутренней стороны МКАД водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.

В этот же день на внутренней стороне 84-го километра МКАД столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин перевернулась.

