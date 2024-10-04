14-летний водитель перевернувшегося авто на Сиреневом бульваре обратился за медпомощью

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В результате ДТП на Сиреневом бульваре в районе дома 59 в Москве за медицинской помощью обратился 14-летний водитель машины. Об этом сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

2 октября подросток за рулем внедорожника SsangYong наехал на бордюр и дорожный знак, из-за чего авто перевернулось. Впоследствии пострадала 14-летняя девочка-пассажир, она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести. По данным столичной прокуратуры, один из несовершеннолетних тайно взял ключи от машины и передал другому, который и находился за рулем.

В свою очередь, председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по данному факту.

