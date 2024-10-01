Один человек погиб и один пострадал в результате ДТП на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Смертельное ДТП произошло рано утром на 61-м километре внешней стороны МКАД, сообщается в телеграм-канале столичной Госавтоинспекции.

В 05:38 водитель автомобиля Toyota наехал на автомобиль такси Kia, стоящий в четвертой полосе после мелкого ДТП. От полученных травм пассажир Kia скончался на месте, а пассажира Toyota госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту аварии проводится проверка.

Ранее сообщалось, что движение на внешней стороне МКАД в районе съезда №61 было затруднено из-за ДТП. Движение осуществлялось по одной полосе из пяти.

Накануне на 19-м километре внутренней стороны МКАД произошло ДТП. Водитель грузовика врезался в легковушку. В результате травмы разной степени тяжести получили водитель и двое пассажиров автомобиля.

В этот же день на внутренней стороне 84-го километра МКАД столкнулись два легковых автомобиля. Одна из машин перевернулась.

