Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с водителем-подростком в Москве

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после аварии на Сиреневом бульваре, где перевернулся внедорожник. За рулем был подросток.

Расследование причин и обстоятельств аварии на контроле прокуратуры.

Инцидент произошел 2 октября на Сиреневом бульваре столицы. Автомобиль SsangYong, за рулем которого находился 14-летний подросток, врезался в бордюр и дорожный знак, после чего машина перевернулась. Пострадала находившаяся в авто 14-летняя пассажирка, она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

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