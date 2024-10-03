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Новости

03 октября, 12:30

Происшествия

Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с водителем-подростком в Москве

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На Сиреневом бульваре в Москве перевернулся автомобиль с подростками

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело после аварии на Сиреневом бульваре, где перевернулся внедорожник. За рулем был подросток.

Расследование причин и обстоятельств аварии на контроле прокуратуры.

Инцидент произошел 2 октября на Сиреневом бульваре столицы. Автомобиль SsangYong, за рулем которого находился 14-летний подросток, врезался в бордюр и дорожный знак, после чего машина перевернулась. Пострадала находившаяся в авто 14-летняя пассажирка, она была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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