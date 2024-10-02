Синоптик Позднякова: частицы песчаной бури с юга РФ дойдут до Москвы 2–3 октября

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Частицы пыли от бурь с юга России могут достигнуть столицы 2–3 октября, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

Ранее сообщалось, что сильные песчаные штормы наблюдаются в Калмыкии, Дагестане, Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях. По прогнозам синоптиков, они должны стихнуть к середине недели, при этом эксперты заявляли, что частицы пыли могут долететь до Москвы.

По словам Поздняковой, наиболее интенсивные бури наблюдались на юге РФ 30 сентября и 1 октября.

"При имеющейся скорости потока, возможно, частицы пыльной бури достигнут Москвы в среду-четверг, 2–3 октября. Не исключено, что отчасти воздух в столичном регионе может быть чуть менее прозрачным, но невооруженным глазом горожане это не заметят", – указала специалист.

Позднякова успокоила, что никакой опасности для жителей столицы частицы пыльной бури не представляют.





Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Превышения предельно допустимой концентрации веществ не будет. Воздух в столичном регионе все равно будет довольно чистым, на здоровье это никак не отразится.

Синоптик также добавила, что в пятницу в столице пройдут кратковременные дожди: они очистят столичный регион от примесей, которые могут проникнуть в верхние слои атмосферы.

Ранее сообщалось, что в апреле этого года ветер принес в столицу песок из пустыни Сахара. Однако качество воздуха из-за этого не пострадало. Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды не зафиксировали превышения норматива содержания в нем взвешенных частиц.

