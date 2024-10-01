Ученый Семенов: пыль от песчаных бурь на юге России может дойти до Москвы

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Пыль от песчаных бурь на юге России может достигнуть столицы, заявил в беседе с Общественной службой новостей директор Института физики атмосферы имени Обухова РАН, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов.

Сейчас песчаные штормы наблюдаются в Калмыкии, Дагестане, Ставропольском крае, Астраханской и Волгоградской областях. По прогнозам синоптиков, они должны стихнуть к середине недели.

Семенов объяснил нашествие пыльных бурь засухой на фоне антициклона в сентябре.

"В южных регионах это явление достаточно частое. Оно встречается практически каждый сезон, происходят той или иной интенсивности пыльные бури. Но в этом году, я думаю, это усугубилось тем, что был продолжительный период засушливой погоды", – сказал Семенов.

По словам специалиста, частицы пыли от бурь могут дойти до Москвы, что приведет к увеличению концентрации аэрозоли в воздухе. При этом климатолог отметил, что аэрозоль в том числе оказывает негативное влияние на здоровье человека.

"Он как раз доходит до Московского региона. Конечно, не в таких количествах, как в регионе пыльных бурь, но вполне себе заметно", – пояснил Семенов.

Мощная пыльная буря затронула жителей Дагестана, Ростовской и Волгоградской области. Скорость ветра при этом достигала 20 метров в секунду, а в некоторых районах присутствовали почвенная засуха и высокая пожароопасность.