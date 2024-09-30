Синоптик Позднякова предупредила москвичей о сильном ветре в начале октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Погода в первую неделю октября будет ветреной и теплой – со значениями выше климатической нормы. При этом бабьего лета уже точно ждать не стоит, рассказала Москве 24 главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, во вторник, 1 октября, в столице ожидается переменная облачность, без осадков.

"Ночью – 7…9, днем – 16…18 градусов и будет довольно плотный ветер: порывы могут достигать 12–14 метров в секунду. Хотя ветер и сменит направление на восточное, юго-восточное, будет ощущение, что он довольно холодный", – рассказала синоптик.

В последующие дни столица будет находиться в другой, более теплой части антициклона, поэтому температура воздуха начнет постепенно повышаться. В среду ночью прогнозируется 8…10, а днем воздух прогреется до 19…21 градуса.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" В четверг, 3 октября, прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ночная температура останется на том же уровне, 8…10 градусов, а дневная будет находиться в пределах 20…22 градусов при южном ветре.

В пятницу погода немного испортится, поскольку ее начнет формировать барическая ложбина северного циклона – увеличится облачность, пройдет небольшой дождь, а ночная температура в городе составит 9…11 градусов. Днем же будет 15…18.

"В субботу, 5 октября, атмосферное давление вновь начнет расти. Погоду будет определять уже следующий антициклон. Существенных осадков не ожидается, но ночи вновь станут прохладными, в пределах 5…10 градусов. Дневная температура – 11…16 градусов. Ветер сменится на северо-западный", – отметила эксперт.

Позднякова также предупредила, что говорить о приходе в столицу бабьего лета уже поздно.



Татьяна Позднякова главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Бабье лето заканчивается после того, как начинается астрономическая осень: в этом году – после 22 сентября, поэтому говорить о нем в октябре совершенно не стоит.

Ранее синоптик назвала москвичам возможную дату появления первого снега в столице. По прогнозу Поздняковой, осадки выпадут и сразу же растают в конце октября. В свою очередь, устойчивый снежный покров сформируется только в конце ноября.

