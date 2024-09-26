Ветеринар Павлова назвала главные правила ухода за питомцами осенью

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Осенняя погода может вызвать обострение хронических заболеваний и даже переохлаждение у собак мелких пород. Об этом в разговоре с Москвой 24 предупредила ветеринарный врач Советской ветклиники, специалист УЗИ-диагностики Наталья Павлова.

"Из-за похолодания могут снижаться иммунитет и обостряться хронические системные болезни, например заболевания почек и других внутренних органов", – указала эксперт.

Она предупредила, что, если у питомца есть такие проблемы, необходимо посетить ветеринарную клинику и проконсультироваться с врачом – возможно, животному требуется профилактический прием препаратов.



Наталья Павлова ветеринарный врач Советской ветклиники, специалист УЗИ-диагностики Осенью также возрастает риск переохлаждения у маленьких собак, поэтому перед выходом на улицу нужно обязательно надевать на них одежду – плащики, кофты, курточки и ботинки. На фоне переохлаждения организм животного испытывает стресс – может произойти снижение иммунитета и обострение каких-то вялотекущих заболеваний, инфекций.

При этом отказываться от прогулок осенью не стоит – как минимум для поддержания активности.

"Если собака здоровая, молодая и хочет гулять, ограничений по времени нет. Если животное устало, замерзло, то оно само даст владельцу понять, что хочет домой. Но минимальное время прогулки – 15–20 минут", – отметила Павлова.

Ранее россиянам рассказали, как сделать жизнь питомца максимально долгой. В первую очередь животному не следует давать обычную домашнюю еду – кормить рекомендуется только специализированными кормами премиум-класса. Также важно гулять с любимцем три раза в день. Активный образ жизни поможет сохранить стройность питомца и не допустить ожирения, а также благотворно влияет на его сосуды, сердце и суставы.