Пыльная буря накрыла несколько южных регионов России

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Мощная пыльная буря накрыла Юг России. Стихия затронула жителей Дагестана, Ростовской и Волгоградской области, сообщает URA.RU со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.

"Стихия накрыла Дагестан, Ростовскую и Волгоградскую области", – говорится в сообщении.

В связи с этим водителям посоветовали соблюдать внимательность и осторожность при передвижении во время бури.

Как отмечает местный Гидрометцентр, в некоторых районах края присутствует почвенная засуха и высокая пожароопасность. Скорость ветра достигает 20 метров в секунду.

Ранее пять человек погибли и 33 пострадали в результате обрушившегося на город Гуанчжоу в южной провинции Китая Гуандун торнадо. Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. По информации телевидения, из-за торнадо поврежденными оказались более 140 фабричных и заводских зданий. Обрушения жилых домов не произошло.

